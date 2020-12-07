Kadınlar kategorisinin Fransa'da düzenlenmesi planlanan şampiyona, bu ülkenin koronavirüs nedeniyle çekilmesinin ardından, erkekler kategorisinin yapılacağı Azerbaycan'a verildi.

Azerbaycan'ın da aynı gerekçeyle şampiyonayı düzenleyemeyeceğini açıklamasının ardından iptal edilen organizasyona Türkiye'nin de aralarında olduğu 4 ülke talip oldu.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG), ekim ayındaki açıklamasında, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasının 9-13 Aralık'ta, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonasının da 17-20 Aralık'ta Mersin'de düzenlenmesine karar verildiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Cimnastik Federasyonunca başlatılan şampiyona hazırlıkları sadece 2 aylık sürede tamamlandı.

Türkiye'nin 2013 yılında ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak şampiyona için Kovid-19 önlemleri de alındı.

"Türkiye'nin organizasyonlar ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacağız"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, UEG'nin şampiyonaları bu kadar kısa sürede organize edebilecek tek ülkenin Türkiye olduğuna karar verip, başvuruyu kabul ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının süreçte büyük destek verdiğini vurgulayan Çelen, Avrupa'da, Türkiye haricinde bu organizasyonu bu kadar kısa sürede organize edebilecek başka ülkenin olmadığını kaydetti.

Çelen, organizasyona 2 ay gibi kısa bir sürede hazırlanabilmelerindeki en büyük avantajın 2013 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Olimpik Cimnastik Salonu olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çelen, Mersin'de her yıl dünya kupasının düzenlendiğini belirtti.

"Cimnastikte ev sahipliği yaptığımız bir dünya kupası var, ancak bu yarışmanın formatı başka. Hazırlıklar için ciddi şekilde çalışan 100'ün üstünde ekip var. Çalışmalarımızda son aşamaya gelindi. Sadece süsleme ve temizlik kaldı. Bu şampiyonayı bu kadar kısa sürede nasıl yaptığımızı gösterip, Türkiye'nin organizasyonlar ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacağız."

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın 3 çember 2 labut aletinde altın madalya kazandığını hatırlatan Çelen, "Mersin'deki Avrupa Şampiyonası'nda, artistik cimnastik sporcularımız madalyalar almaya devam edecekler. Sporcularımız inşallah, buraya gelen Avrupa ülkelerine İstiklal Marşı'nı ezberletecekler." dedi.

Çelen, 2023 yılındaki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın da Antalya'da yapılacağını anımsatarak, Mersin'deki organizasyonun bunun için önemli bir hazırlık olacağını söyledi.

Çelen, Covid-19'a karşı ciddi tedbirler alındığını kaydetti.

"Şampiyona için çok sıkı tedbirler alındı. Basın mensuplarından salon görevlilerine kadar herkes için test yapılıyor. Organizasyona 48 saat kala da testler yine kontrol edilecek. Oteller hazırlandı, görevliler hazır. Seyircinin alınmayacağı organizasyon TRT'de yayınlanacak. İnşallah ülkemizin yüzünü burada da güldürmeye devam edeceğiz. Burası, 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda kimlerin kota almaya yakın olduğunu da gösterecek."

Şampiyonaya 21 ülkeden 218 sporcunun katılacağını aktaran Çelen, Türkiye'yi erkeklerde deneyimli sporcu Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'ın temsil edeceğini söyledi.

Çelen, kadınlarda da Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Ece Yağmur Yavuz'un madalya için yarışacağını sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

"Avrupa Şampiyonasına hazırız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de şampiyonanın, kısa zaman kala Mersin'de yapılacağının açıklandığına vurgu yaparak, "Tesisimizde hazırlıklarımızı yaptık, eksiklikleri giderdik. Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Böyle uluslararası bir organizasyon şehrimiz için önemli bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Kovid-19'a karşı gereken tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.