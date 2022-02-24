Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük dönemi sona erdi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kulüpte futbolcu ve futbol sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. pic.twitter.com/r4xKbVDKrh— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 24, 2022
Etiketler: Transfer Haberleri Yeni Malatyaspor
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