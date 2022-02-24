Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da kaleci Bilal Bayazit’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı.

Bilal’in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ da Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı kafile Kayseri'den saat 14.05'de havalanan özel uçakla Trabzon'a gitti.