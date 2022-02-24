Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla 25 Şubat Cuma günü TSİ 12.00'de UEFA İcra Kurulu olağanüstü toplanacak.

Toplantının ardından konu hakkında "gereken kararların alınabileceği" vurgulandı. 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerini değiştirmesi bekleniyor.

Further communication will be made after the meeting of the UEFA Executive Committee. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemeyeceğini" söylemişti.

Final maçının St. Petersburg kentinden alınması çağrısında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

UEFA, 2 Mart Çarşamba günü Kiev'de Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında oynanması planlanan Gençler Ligi maçını da ertelemişti.

Rusya Grand Prıx'si takvimden çıkarılabilir

Formula 1'de de Rusya Grand Prix'sinin bu sezonki takvimden çıkarılması gündemde.

Yetkililer, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananları yakından takip ediyor. Formula 1'in bilet satışı sayfasında da, Rusya hariç tüm ülkeler yer alıyor.

Rusya Grand Prix'si 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında koşulacak.