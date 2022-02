Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla 25 Şubat Cuma günü TSİ 12.00'de UEFA İcra Kurulu olağanüstü toplanacak.

Toplantının ardından konu hakkında "gereken kararların alınabileceği" vurgulandı. 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerini değiştirmesi bekleniyor.

Further communication will be made after the meeting of the UEFA Executive Committee.