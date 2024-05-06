Gaziantep'te tramvayın üzerine yıldırım düştü

Kent merkezinde Gar durağı ile Karataş hattında çalışan ve Valilik durağında duran tramvayın üst kısmında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcular tramvaydan tahliye edilirken bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Yağışlar nedeniyle şehrimizin tramvay hattı ile Gaziray hattında iki noktada yaşanan yıldırım düşmesi sonucunda bir tramvayımız kullanım dışı kalmış, Göllüce-Taşlıca hattında da kısa süreli bir aksama olmuştur. An itibarıyla Gaziray hattı tamamen açıktır. Karataş-Gar arasında hizmet veren tramvay ise Gazi Muhtar'a kadar yapılabilmekte, o noktadan Gar durağına ise otobüslerle aktarma yapılmaktadır."