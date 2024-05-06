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Türkiye
AA 06.05.2024 16:18

Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boya dolu varilin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı.

Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı
[Fotograf: AA]

Akyazı Orman İşletme Şefliği deposunda ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamada, orman işçileri S.Y, F.Y. ve A.K.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı

Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.Y. ve F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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