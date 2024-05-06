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Türkiye
AA 06.05.2024 14:20

Selden etkilenen Cizre'de hasar tespiti yapılıyor

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre ilçesindeki selin etkilerine ilişkin, "Şu ana kadar 70 evi su bastığı, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 70 evin eşyalarının zarar gördüğü, altyapı anlamında bazı yerlerde sıkıntılar olduğu tespitleri geldi" dedi.

Selden etkilenen Cizre'de hasar tespiti yapılıyor
[Fotograf: AA]

Vali Atay, beraberinde Kaymakam Nazlı Demir ile dün öğle saatlerinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra aniden bastıran yağış sonrası bazı araçların suya kapıldığını söyledi.

Selden etkilenen Cizre'de hasar tespiti yapılıyor

Atay, "Mahsur kalan vatandaşlarımız da kurtarıldı. Evlerden sular tahliye ediliyor. Şu an kısmen temizlik de yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada zararı tespit ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçe ile yakından ilgilendiğini dile getiren Atay, dün gece kendisinin yaraların sarılması ve çalışmaların hızlandırılması konusunda gereken talimatları verdiğini söyledi.

 

Selden etkilenen Cizre'de hasar tespiti yapılıyor

Atay, şunları kaydetti:

"AFAD yetkililerimiz, İl Özel İdaresi ekiplerimiz burada. Kaymakamlığımızın koordinesinde çalışan diğer tüm birimler emniyetimiz, jandarmamız herkes sahada. Herkes bu yaraların sarılması, vatandaşlarımızın tekrar yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmesi konusunda tüm gayreti gösteriyor. Bugün itibarıyla inşallah tespitlerimizi bitireceğiz ve zararın giderilmesi konusunda hızlı bir şekilde ödemelerimizi yapacağız. Şu ana kadar 70 evi su bastığı, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 70 evin eşyalarının zarar gördüğü, altyapı anlamında bazı yerlerde sıkıntılar olduğu tespitleri geldi."

7 iş yeri ve 6 aracın da selden etkilendiği bilgisini aldıklarını anlatan Atay, oluşan hasar ile ilgili gerekli çalışmaları planladıklarını belirtti.

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Şırnak Sel
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