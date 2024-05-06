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Türkiye
TRT Haber 06.05.2024 13:44

Gaziantep'te tanker minibüse çarptı: 9 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle boş tankerin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde boş çimento tankeri, minibüse çarptı. 

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. 11 kişi de yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, gazetecilere, yaklaşık İki saat kadar önce ciddi bir kazayla karşılaştıklarını söyledi.

 

 

Kazayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğüne dikkati çeken Çeber, şöyle konuştu:

"Hatay istikametinden gelen tır şeklindeki beton mikseri, trafikte sürüş kontrolünü kaybediyor, maalesef bölünmüş bir yolda karşı şeride geçiyor. İlçeden Yeşilyurt köyümüze giden köy dolmuşuna çarpıyor. Şoför dahil 19 yolcusuyla beraber köyüne giden dolmuşa çarpıyor. Maalesef 8 vefatımız var. Bunların 7’si kadın birisi erkek, 2'si ise öğrenci.

Diğer dolmuş yolcularımız arasında 11 yaralı var. Şoförlerimizden ikisi hafif yaralı. Başsavcımız, kaymakamımız çok kısa süre içerisinde olay yerine gidip bizi bilgilendirdiler. Tüm ekiplerimiz trafik, jandarma, itfaiye, AFAD ekiplerimiz olay yerine çok kısa sürede ulaştı. Aynı zamanda Kilis, Hatay ve Gaziantep merkezden ambulanslarımız kısa sürede olay yerine ulaştılar."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sağlık çalışanlarının ciddi gayretleriyle yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdığını anlatan Çeber, "Yaralılarımızdan 2'sinin durumu ağır. Durumları stabil hale gelince Gaziantep'e sevkleri görünüyor. 4 normal hastamızın Gaziantep'e sevki gerçekleştirildi. Diğer yaralılarımızın bir kısmı burada. Bazılarıyla sohbet ettim, durumları iyi. Süreçle ilgili idari ve adli soruşturma başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin, kardeşlerimizin vefatı bizi çok üzdü. Rabbim ülkemize başka acı yaşatmasın." dedi.

Bilirkişi incelemeleri sürüyor

Kazayla ilgili şu an için gözaltı olmadığını belirten Çeber, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gözaltı şu an için yok ama olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Şoförler hafif yaralı ama tır şoförünün gözaltı işlemi normal olarak olacak gibi görünüyor. Şu anda tamamen sağlıkla ilgili konulara odaklandık. Tedavisi uygun hale geldiğinde gözaltı işlemi görülüyor gibi, tabii bilirkişiler incelemelerini devam ettiriyor.

Arkadaşlarımız artık çok profesyonel, en uzak vefat noktası ile en yakını, yere savrulmalar, tekerlek izleri, aracın mevcut hızı hepsi beraber değerlendirilerek bu noktada çalışmalar yürütülüyor. Ama ilk kanaat mikserin oldukça hızlı ve süratli olduğu, buna bağlı kontrolünü kaybettiği yönünde. Bunun yanında yol hasarları veya kusurları gibi diğer konular üzerinde de durulacak. Hatay'dan İslahiye'ye doğru gelirken kontrolünü kaybediyor, karşı şeride geçiyor, bunların hepsinin tekerlek izleri mevcut, karşı şeritte kendi yolunda devam eden köy dolmuşumuza çarpıyor."

Gaziantep'te tanker minibüse çarptı: 9 ölü, 11 yaralı

Yaralı yolculardan Zeynep Gök, kazanın okuldan çıkıp eve giderken meydana geldiğini anlatarak, "Yolda ilerlerken karşı şeritten tır, çok hızlı geldi ve bize çarptı. Kazanın etkisiyle de birkaç kere takla attık. Serviste kaç kişi olduğumuzu hatırlamıyorum ama koltuklar doluydu" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

 

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