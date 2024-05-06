Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.05.2024 17:02

Hatay'da depremlerde aldığı hasarın ardından restore edilen cami ibadete açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Sarımiye Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı.

Hatay'da depremlerde aldığı hasarın ardından restore edilen cami ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantıyla katıldığı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış töreni kapsamında, Sarımiye Camii'nin de açılış kurdelesi kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ecdat yadigarı eserleri yeniden ayağa kaldırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ecdat yadigarı eserleri yeniden ayağa kaldırdık

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kurdele kesimi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Liderliğinizde, özellikle 6 Şubat depremi sonrası şehrimizin yeniden ihyası, inşası ve imarı için yaptıklarınızdan dolayı şükranlarımızı sunarız. Memlükler Dönemi'nde inşa edilmiş olan bu camimiz, 6 Şubat depremlerinde hasar görmüş ve devamında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilmiştir" dedi.

Hatay'da depremlerde aldığı hasarın ardından restore edilen cami ibadete açıldı

Masatlı, açılış sonrası gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde her bakımdan kentin ciddi yaralar aldığını hatırlattı.

Bu yaraların sarılması bakımından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Hatay'da ciddi bir imar, ihya ve inşa çalışması sürdürüldüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Her alanda pek çok çalışma yürütmekle birlikte özellikle 6 Şubat'taki depremlerden dolayı maalesef kültürel değerlerimiz de ciddi derecede hasar gördü. Bizim burada şu an itibarıyla 81 Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait eserimizde tahribat oluştu, bunlardan 59'unda restorasyon işlemlerini başlattık, eylemli olarak şu an devam ediyor. Onun dışında 22'sinde de proje çalışmaları devam ediyor. Daha önceden Kurtuluş Caddesi üzerinde Hünkar Mescidi'mizi açmıştık, şimdi de Sarımiye Camisii'ni Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açmış bulunduk."

Masatlı, kültürel değerlerin ayağa kalkmasının, kente gelecek turist sayısını da arttıracağını anlatarak, "Geçen sene belki çok az turist geldi ama bu sene biz sayının artacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene, hatta ondan sonraki sene de eskisinden daha çok turistin Hatay'a geldiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Açılışa, Masatlı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, MHP İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de katıldı.

ETİKETLER
Deprem Hatay Kültürel Miras
Sıradaki Haber
Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel ile yarın TBMM'de görüşecek
18:53
9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
19:00
1 Mayıs olaylarıyla ilgili 11 tutuklama
18:52
Rusya'dan Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla olası saldırısına karşılık mesajı
18:29
Almanya'da Friedrich Merz yeniden CDU Genel Başkanı seçildi
17:56
DENİZKURDU-2 Tatbikatı yarın başlayacak
Restorasyonu tamamlanan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ibadete açıldı
FOTO FOKUS
SSB Başkanı Görgün: İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı
SSB Başkanı Görgün: İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ