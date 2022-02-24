Antonio Conte yönetimindeki Tottenham'ın Premier Lig'deki kötü gidişatı devam ediyor.

Kuzey Londra ekibi, son olarak deplasmanda Burnley'e 1-0 yenildi. Son 5 lig maçında 4 mağlubiyet alan Conte'nin öğrencileri, sadece 1 kez kazanabildi.

Bu süreçte Chelsea, Southampton, Wolverhampton ve Burnley'e yenilen Tottenham, ligin 26'ncı haftasında lider Manchester City'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Conte'den ayrılık sinyali

Burnley yenilgisinin ardından gözler teknik direktör Conte'ye çevrildi. İtalyan çalıştırıcı, ''İşleri düzeltmek için geldim ama doğru kişi olmayabilirim, yönetim belki de benim hakkımda bir daha düşünmeli." ifadesini kullandı.

Bu açıklama, ayrılık sinyali olarak değerlendirildi.

Kasım 2021'de, Nuno Espirito Santo'nun yerine göreve gelen Antonio Conte, 21 resmi maça çıktı. Tottenham bu karşılaşmalardan; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.



