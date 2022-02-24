Süper ligde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da, yeni sezon planlaması yapılıyor. Başkan Burak Elmas, danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile ile görüşmelerini sürdürüyor.

Oyuncu takip ekibinin belirlediği futbolcularla ön görüşmeler yapan yönetim, mevcut kadroda değişikliğe gidecek.

Morutan ve Cicaldau da yeni sezonda olmayabilir

Sezon sonunda kontratları bitecek Arda Turan, Babel, Feghouli ve Fatih Öztürk ile sözleşme yenilemeye sıcak bakılmıyor. Sakatlık sorunları ile uğraşan Sacha Boey için gelen teklifler değerlendirilecek.

Morutan ve Cicaldau da yeni sezonda olmayabilir. Yönetim, bekleneni veremeyen Morutan'ı kiralık olarak ya da bonservisi ile göndermeyi düşünüyor.

Alexandru Cicaldau'ya ise iyi bir teklif gelirse yollar ayrılabilir. Brentford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu için sezon sonunda herhangi bir adım atılmayacak.

Galatasaray'ın, genç futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı bildiriliyor.