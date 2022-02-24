İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Manchester City ile Liverpool arasındaki çekişme her geçen hafta artıyor.

Erteleme maçında Leeds United'ı 6-0 yenen Liverpool, ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Puanını 60'a yükselten kırmızılar, lider Manchester City ile arasındaki farkı 3'e düşürdü.

Liverpool'u şampiyonluk yarışında zorlu bir fikstür bekliyor. Merseyside ekibi, milli maçlar için lige verilecek araya kadar ligde 4 kritik maça çıkacak.

Klopp'un ekibi; West Ham, Brighton, Arsenal ve Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Muhammed Salah göz kamaştırıyor

İngiltere'de ligin kaderini etkileyecek mücadele ise 10 Nisan'da oynanacak. Manchester City ile Liverpool, kozlarını Etihad Stadı'nda paylaşacak.

Jurgen Klopp'un öğrencileri, 70 golle ligin ağları en çok sarsan takımı. Liverpool'un hücumdaki etkinliğinde en büyük pay sahibi kuşkusuz Muhammed Salah ait.

Mısırlı futbolcu 19 gol, 10 asistle hem takımının, hem de ligin en golcüsü. Muhammed Salah, aynı zamanda Premier Lig'de bu sezon hem gol hem de asist sayılarında çift hanelere ulaşan ilk futbolcu.