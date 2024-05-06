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Dünya
AA 06.05.2024 17:43

Oxfam: Refah'taki sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği iddiaları inandırıcılığını yitirdi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in, Refah'taki sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği yönündeki iddialarının "artık inandırıcılığını yitirdiğini" bildirdi.

Oxfam: Refah'taki sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği iddiaları inandırıcılığını yitirdi

Oxfam, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'ın doğusundaki 100 bin sivilden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımda, Oxfam Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sally Abi Khalil'in değerlendirmelerine yer verilerek, İsrail'in 6 ayı aşkın süredir açıkça işaretlenmiş "güvenli bölgeler" ile "tahliye yolları" da dahil, kasıtlı ve sistematik olarak sivilleri ve yardım görevlilerini hedef aldığı belirtildi.

Khalil, "Artık sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği yönündeki iddialar inandırıcılığını yitirmiştir." ifadesini kullandı.

"Artık 'tahliye' olamaz. Gidecek güvenli yer yok"

Oxfam, bugünkü gelişmeler bağlamında 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamayı da yeniden paylaştı.

Açıklamada, "Refah'a yapılacak askeri saldırı felaket olacak. Aralarında en az yarım milyon çocuğun da bulunduğu yaklaşık 1,3 milyon insan şu anda Gazze'deki bu küçük şehre sıkışmış durumda. Artık 'tahliye' olamaz. Gidecek güvenli yer yok." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

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