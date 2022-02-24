Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz transfer döneminde 17 takım, toplam 73 ismi kadrosuna kattı.

Bu isimler geride kalan süreçte 25 kez fileleri sarstı… Peki transferde hangi takım tam isabet yaptı… Hangi takım yeni oyuncularından yararlanamadı? Gelin hep birlikte göz atalım…

Süper Lig'de 17 takım 73 futbolcuyu kadrosuna kattı

8 ocakta başlayan transfer dönemi 1 aydan fazla sürerek 12 şubatta sona erdi. Bu süreçte Süper lig’e toplam 74 futbolcu transfer oldu. Bu isimlerden 18’i geride kalan haftalarda 25 defa ağları sarsmayı başardı.

En çok transfer yapan takım Trabzonspor

Ligde emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, geçtiğimiz transfer döneminde 9 ismi kadrosuna kattı.

Edin Visca, Kouassi, Puchacz ve Yusuf Erdoğan gibi isimler ile takımını güçlendiren Trabzonspor yönetimi, Enis Destan, Batuhan Kör, Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen gibi genç isimler ile gelecek sezonlarında yapılanmasını yaptı.

Transfer ettiği 9 isimden şu ana kadar 4’üne süre verdi. Trabzonspor’u 7’şer transfer ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor takip etti.

En golcü Visca, en çok gol katkısı alan takım Trabzonspor

Trabzonspor’un, Medipol Başakşehir’den kadrosuna kattığı Edin Visca bordo mavililerin ikinci yarıda en golcü isimlerinden oldu.

Boşnak yıldız 4 defa fileleri sarsarken takımına 9 puan kazandırdı ve devre arası transferleri arasında en skorer isim oldu. Visca’yı 2’şer golle Galatasaray’dan Gomis ve Antalyaspor’dan Fernando takip etti.

Trabzonspor’da bir diğer transfer Kouassi ise 1 gol attı ve bordo mavililer devre arasında kadroya katılan isimlerden toplam 5 gollük katkı alarak bu alanda zirvede yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Altay transfer yapmadı

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer yapmadı.

Sarı Lacivertliler adına özellikle sol bek konusunda birçok isim gündeme gelse de sadece sezon başında Watford’a kiralanan Ozan Tufan geri çağrıldı ve dönemi transfersiz kapattı.

Beşiktaş’ta da durum aynı. Siyah beyazlılar, Uşakspor’da oynayan Kerem Kalafat’ı geri çağırdı ve kadrosuna dahil etti. Beşiktaş devre arasını transfersiz kapatsa da en flaş hamlelerden birini gerçekleştirdi.

Siyah beyazlı yönetim Gedson Fernandes ile önümüzdeki yıldan geçerli olacak şekilde 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Küme düşme hattındaki Altay ise transfer tahtasını açamadığı için bu dönemi sessiz geçirenlerden oldu.

[Fotoğraf: AA]

En fazla isimden katkı alan takımlar; Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa

Bu dönemde Medipol Başakşehir 5, Kasımpaşa 6 ve Fraport Tav Antalyaspor ise 4 ismi kadrosuna kattı. Akdeniz temsilcisi ve 2 İstanbul takımı, en fazla isimden gol katkısı olan ekipler oldu.

Medipol Başkaşehir’de Pizzi, Serdar Gürler ve Trezeguet ağları sarsmayı başardı. Turuncu lacivertlilerde bu 3 ismin ayağından 4 gol geldi. Kasımpaşa’da ise Muleka, Fall ve Mabil birer defa rakip fileleri havalandırdı.

Fraport Tav Antalyapsor’da ise Luiz Adriano, Fernando ve Ndao gol atmayı başardı. Akdeniz ekibi 3 ismin ayağından hanesine 4 gol yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

6 takım yeni transferlerinden gol katkısı alamadı

Aytemiz Alanyaspor (2), Atakaş Hatayspor (4), Gaziantep Futbol Kulübü (1), Vavacars Fatih Karagümrük (3), Demir Grup Sivasspor (1) ve Göztepe (5)toplam 16 ismi kadrosuna kattı.

Bu 6 takım transfer ettiği 16 ismin ayağından gol bulamadı. Atakaş Hatayspor’da Benzia ve Kahraba takımı adına asist yapsa da fileleri sarsmayı başaramadı. Vavacars Fatih Karagümrük’te ise Bistrovic 2 gol pası verdi.