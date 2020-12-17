Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Seyircisinin önünde 5 maçta 11 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

İç saha puan cetvelinde 7'nci sırada yer alarak evinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç saha başarısının uzağında kaldı.

Deplasmanda sadece Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti bulunan Malatya temsilcisi, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 5 puanla dış saha puan cetvelinde 15. sırada yer aldı.

Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerken, Göztepe ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Malatya ekibi sahasında gösterdiği performansla Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Galatasaray'ın ardından bir maç eksikle averajla 7. sırada yer aldı.

Bu sezon sahasında henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-siyahlılar, ligin 13. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.