Dijon'u 2-0 mağlup eden Lille, Fransa Ligi'nde liderliğini sürdürüyor. Bu hafta da ağları havalandıran Yusuf Yazıcı, 19'ncu dakikada Zeki Çelik'in pasıyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon Lille'de 20 maça çıkan milli futbolcu, 11 kez fileleri sarstı ve en golcü sezonuna şimdiden ulaştı. Yusuf, 2017-2018 sezonunda Trabzonspor formasıyla 10 gol atmıştı.

23 yaşındaki futbolcunun klasikleşen gol sevincine bu kez takım arkadaşları da katıldı.

Attığı gollerden sonra ellerini havaya kaldırıp adının ve soy adının baş harfi "Y" şeklini alarak gollerine sevinen Yusuf'a takım arkadaşları da eşlik etti.

Bu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Yazıcı, "Tek başıma eğlenebilirim ama birlikte kutlayabiliriz" notunu düştü.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Dijon karşısında 84 dakika görev yaparken, Burak Yılmaz 58'inci dakikada oyuna girdi.

32 puanla liderlik koltuğunda oturan Lille, 20 Aralık Pazar günü 31 puanla ikinci sırada yer alan Paris Saint-Germain'i konuk edecek.