Tuzlaspor kupada Gençlerbirliği'ni saf dışı bıraktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek, son 16 tura yükseldi.
32. dakikada ceza sahası yakınından kazanılan serbest atışta, Vedat Bora'nın yerden sert vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Atalay Gökçe'nin de müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
42. dakikada Aosman'ın ceza sahasına girmeden verdiği ara pasta penaltı noktası yakınında topla buluşan Sarr, şık bir vuruşla takımının ikinci golünü attı: 0-2.
Maçı 2-0 kazanan Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Koray Gençerler, Baran Eraslan, Bersan Duran
Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 74 Emir Ortakaya), Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Hasanalp Birken, Furman (Dk. 46 Mert Kabasakal), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 85 Seyit Ali Kahya), Kağan Özkan (Dk. 46 Osman Emirkan Demir), Baran Başyiğit
Tuzlaspor: Angeler, Yasin Güreler, Mahmut Bulut, Baran Işık, Samet Asatekin, Vedat Bora, Cajic (Dk. 72 Arif Morkaya), Aosman, Onat Kutay Kurt (Dk. 63 Pucko), Sarr (Dk. 63 Ahmet Yazar), Özgür Can Özcan (Dk. 81 Zubanovic)
Goller: Dk. 32 Vedat Bora, Dk. 42 Sarr (Tuzlaspor),
Sarı kartlar: Dk. 10 Baran Başyiğit, Dk. 50 Hasanalp Birken (Gençlerbirliği)
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