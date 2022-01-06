Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek koronavirüse yakalandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübünün Başkanı Adil Gevrek'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,
"Kulüp başkanımız Adil Gevrek'e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve COVID-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kulüp Başkanımız Adil Gevrek’e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 6, 2022
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/xfIF27tj3V
Etiketler: Koronavirüs Yeni Malatyaspor
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