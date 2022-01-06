Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenecek olimpiyata 6 kayakçı katılacak.

Kayakla atlama branşında Fatih Arda İpçioğlu, alp disiplininde Berkin Usta ve Özlem Çarıkçıoğlu, kayaklı koşuda Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Kış'ın olimpiyatta başarı için ter dökeceği aktarıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, adil yapılan seçme müsabakalarının ardından kadronun belirlendiğini ifade etti.

"Öncelikle Pekin'de mücadele edecek sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Pandemi şartlarında gerçekleştirdiğimiz yurt içi ve yurt dışı yarışmalar, kamplar sonrasında sporcularımızı Pekin için hazır hale getirmeye çalıştık. Olimpik seçmeler ile olimpiyat kadromuzu netleştirdik. Sporcularımız ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum."