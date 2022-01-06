Avustralya basınında yer alan haberlere göre Djokovic'in, vizesini iptal eden Avustralya Sınır Güvenliğinin (ABF) kararına yaptığı itiraz, federal mahkeme tarafından görüşülecek.

Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağı 10 Ocak Pazartesi gününe kadar karara bağlanacak.

Kariyerinde 9 Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan Djokovic, ülkeden ayrılmayı istemediği takdirde kararın sonucunu pazartesi gününe kadar Melbourne'de karantinaya alındığı otelde bekleyecek.

Bu arada az sayıda Sırp taraftarın, karantinaya alındığı otelin önünde Djokovic'e destek vermek üzere toplandığı görüldü.

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını açıklamıştı.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için COVID-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.