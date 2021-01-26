Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yelkende Milli Takım seçme yarışları İzmir'de yapılacak
[Fotoğraf: AA]
2021 Türkiye Şampiyonası'nın optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard sınıfı yelken yarışları İzmir'de düzenlenecek. Son başvuru 12 Şubat.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Milli Takım seçme niteliğindeki yarışlar 28 Şubat- 6 Mart tarihlerinde, İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.
Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.
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