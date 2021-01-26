Basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 1 yıl geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihine adını birçok kez altın harflerle yazdırmış olan Kobe Bryant, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki helikopter kazasında, 13 yaşındaki kızı Gianna ile geçen sene 26 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

41 yaşında hayata veda eden Bryant, dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösteriliyordu.

[Fotoğraf: Reuters]

5 NBA şampiyonluğu yaşamıştı

2016 yılında parkeye veda eden Kobe Bryant, 20 sezon formasını giydiği Los Angels Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşarken 18 kez all star kadrosunda yer aldı.

Yıldız ismin ABD formasıyla 2 Olimpiyat Şampiyonluğu da bulunuyordu.