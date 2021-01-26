Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 02:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-TRT Spor
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 1 yıl geçti
[Fotoğraf: Reuters]
California'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu.
Basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 1 yıl geçti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihine adını birçok kez altın harflerle yazdırmış olan Kobe Bryant, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki helikopter kazasında, 13 yaşındaki kızı Gianna ile geçen sene 26 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.
41 yaşında hayata veda eden Bryant, dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösteriliyordu.
[Fotoğraf: Reuters]
5 NBA şampiyonluğu yaşamıştı
2016 yılında parkeye veda eden Kobe Bryant, 20 sezon formasını giydiği Los Angels Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşarken 18 kez all star kadrosunda yer aldı.
Yıldız ismin ABD formasıyla 2 Olimpiyat Şampiyonluğu da bulunuyordu.
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