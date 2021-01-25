Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olympiakos Sokratis'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu.
Olympiakos'tan yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.
Etiketler: Transfer Haberleri Premier Lig
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