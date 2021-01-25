Pereira'nın Türkçe olarak veda ettiği paylaşımında, Trabzonspor ile tekrardan buluşacağız demesi dikkat çekti.

"Elveda demenin vakti geldi" sözleriyle bordo -mavilililere seslenen Pereira, " Bu şehre ve bu kulübe geldiğimden beri, o en zor gün geldi. Ben beklemeden geldi. Böyle bir şeye hazırlıklı olmadan geldi. Geldi ve beni de hazırlıksız yakaladı. Hiç hayal etmediğim ve düşünmediğim bir şekilde geldi. Ama olan şu ki, o gün geldi. Mutlu sonla bitmemiş 4 yıllık bir aşk hikayesiydi. Adanmışlık, çalışma, savaş, profesyonellik, karakter, dürüstlük, özdeşleşme ve daha birçok şeyle geçen ve tamamlanmamış bir 4 yıllık süreçti. Geldiğimiz ilk günden itibaren bana ve aileme herşeyini veren bu kulübe kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Beraber mücadele etmemiş olsak asla bu başarıları yakalayamamış olacağım takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Benim en iyi şartlarda sahada olabilmem için çaba gösteren sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Aşçılarımızdan, çim ile ilgilenen kardeşlerimize kadar, bana hep saygıyla davranmış ve hergün daha iyi olabilmemiz için mücadele etmiş kulübün tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte, durumun çözülebilmesi için ellerinden geleni yapan tüm yöneticilerimiz ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Son ve en önemli olarak, 4 yıl boyunca, kendim ve ailem adına, bize gösterdikleri saygı ve sevgi için tüm Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde Trabzon her zaman bizim evimiz olarak kalacak. Biz üçümüz, ben, Natacha ve Gabriel, bu şehri ve bu şehrin tüm insanlarını her zaman kalbimizde taşıyacağız. Tekrar buluşacağız." ifadeleriyle paylaşımını bitirdi."