Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre, Joao Pereira'nın 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildi.

"Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir."

Takımımızda 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi



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Pereira'ya teşekkür plaketi verdi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bordo-mavili takımda 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Pereira'ya, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu plaket verdi.

Pereira'ya kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sağıroğlu, "Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımımıza verdiğin emekler için teşekkürler Joao Pereira @jpsp47 pic.twitter.com/vGgMgOVfeW — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 25, 2021

Sağıroğlu, futbolcuya, oğlu Gabriel'in adına hazırlanan 47 numaralı bordo-mavili forma ile eşi Natacha Esmail için Trabzon'a özgü telkari hediye etti.