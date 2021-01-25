Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyecek. Futbolcu ise 3 milyon lira sabit ücret alacak.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.