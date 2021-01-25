Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu kiraladı
Galatasaray, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyecek. Futbolcu ise 3 milyon lira sabit ücret alacak.
Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.
Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray’da!— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 25, 2021
Detaylar için https://t.co/u8N6bRXBXK pic.twitter.com/IqETXie5D3
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