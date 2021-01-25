Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi.

Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedeli ödenmeyecek. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin euro ödeme yapılacak.

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödenecek.

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir. Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Özil 27 Ocak'ta imza atacak

Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Arsenal ekibinden transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreni saat 15.00'te başlayacak.