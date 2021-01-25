Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Szalai'nin lisansı çıktı
Fenerbahçe, yeni transferi Atilla Szalai'nin lisansını çıkardı.
Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, yen transfer Szalai'nin lisansını çıkardı. Kayserispor müsabakasının kadrosunda yer alması beklenen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda da maçta görev alabilecek.
Etiketler: Fenerbahçe
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