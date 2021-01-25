Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, yen transfer Szalai'nin lisansını çıkardı. Kayserispor müsabakasının kadrosunda yer alması beklenen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda da maçta görev alabilecek.