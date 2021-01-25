Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 37. dakikada Salih Uçan, 54. dakikada Bakasetas, 62. dakikada Khouma Babacar, 79. dakikada Francois Moubandje ağlarla buluşturdu.

MKE Ankaragücü'nün gollerini 3. ve 28. dakikalarda Paintsil, 65. dakikada kendi kalesine Fatih Aksoy kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor 34 puan yükselirken, MKE Ankaragücü ise 18 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. MKE Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ orta alanda buluştuğu topu, sağdan koşu yapan Lobjanidze'ye çıkardı. Topla rakip ceza sahasına girdikten sonra arka direğe çıkardığı pasta Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

16. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına giren Davidson'un yerden ortasına defanstan önce Babacar ayak koydu. Kaleci Korcan Çelikay'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

GOL - 28. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, rakip ceza sahasına girdi. Son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Paintsil gelişine vurdu, top kaleci Marafona'yı da geçerek filelere gitti. 0-2

GOL - 37. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Bakasetas ceza sahası dışında kaleye sert şut gönderdi. Defanstan dönen top ceza sahası yayı üzerinde Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih'in gelişene çektiği şutta meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak ağlarla buluştu. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 54. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahsının sağ tarafında topla buluşan Bakasetas, sert bir şekilde kaleye şutunu çekti. Defansa da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

GOL - 62. dakikada ceza sahasında topla buluşan Salih Uçan, çizgiye kadar inerek yerden Babacar'a attı. Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 3-2

[Fotoğraf: AA]

GOL - 65. dakikada kullanılan korner atışında arka direkte Saba Lobhanidze topla buluştu. Gürcü oyuncunun pasında Badji toopu filelere gönderdi. 3-3

GOL - 79. dakikada Ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Moubandje, kaleye sert bir şu gönderdi ve ağları sarsmayı başardı. 4-3

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 82 Ceyhun Gülselam), Efecan Karaca (Dk. 80 Damian Kadzior), Bakasetas (Dk. 88 Berkan Kutlu), Davidson (Dk. 89 Tayfur Bingöl), Babacar (Dk. 80 Adam Bareiro)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan Güneren (Dk. 90+4 Atila Turan), Sarlija, Erdi Dikmen, Pinto, Lukasik(Dk. 61 Michal Pazdan), İbrahim Akdağ (Dk. 61 Idriz Voca), Lobjanidze, Endri Çekiçi (Dk. 72 Emre Güral), Paintsil, Badji (Dk. 72 Torgeir Börven)

Goller: Dk. 3 ve 28 Paintsil, Dk. 65 Fatih Aksoy (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 54 Bakasetas, Dk. 62 Khouma Babacar, Dk. 79 Francois Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 İbrahim Akdağ, Dk. 39 Paintsil, Dk. 84 Emre Güral (MKE Ankaragücü), Dk. 69 Khouma Babacar (Aytemiz Alanyaspor)