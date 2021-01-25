Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Mücadelenin 6. dakikasında Hajradinovic ile öne geçen Kasımpaşa 17. dakikada Aytaç Kara ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca Kasımpaşa karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Kasımpaşa 25 puanla 12 sırada kendine yer bulurken, Sivasspor ise 24 puanda kalarak 14. sırada yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının biraz sağından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hajradinovic, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu. 1-0

GOL - 17. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda Anıl Koç kontrol etti. Anıl, topu penaltı noktasının biraz solundaki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Anıl Koç'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa, topu çizgiye yakın bir noktada 2 hamlede kontrol etti.

Kasımpaşa, üstün oynadığı müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 25'e çıkardı. Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

81. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde sağ çizgiye yakın noktadan ortasında Caner Osmanpaşa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çavuş, Kamil Çetin

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 69 Varga), Hajradinovic (Dk. 88 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Hodzic), Thelin

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 46 Kone), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Ninga), Claudemir (Dk. 58 Robin Yalçın), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 46 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 90+1 Kayode)

Goller: Dk. 6 Hajradinovic, Dk. 17 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Fajr, Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Hajradinovic, Dk. 65 Sadiku (Yedek kulübesinde) (Kasımpaşa)

Rıza Çalımbay: Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Topun bizde olduğu anda yenmemesi gereken goller yedik"

Rıza Çalımbay, mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirtti.

"Tek düşüncemiz ilk yarının son maçını iyi bir şekilde bitirmekti. Buradan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyorduk. Karşılaşmada beklemediğimiz şeyler oldu. Bir anda 2-0 geriye düştük. Aldığımız tedbirlere rağmen bazı şeyleri düzeltemedik. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Girdiğimiz pozisyonlarda daha dikkatli olsaydık golü bulabilirdik. Özellikle son pasları yapamadık. Topun bizde olduğu anda yenmemesi gereken goller yedik."

"Konsantre olmamız gerekiyor"

Çalımbay, takımına güvendiğini ve toparlanacaklarına inandığını aktardı.

"Önümüzde 20 maçımız daha var. Konsantre olmamız gerekiyor. Düzeleceğimize inanıyorum. Geçen sezon olduğu gibi çok iyi bir çıkış yapacağız."