Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nden sol kanata takviye
Gençlerbirliği, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kızılyıldız'dan Srdjan Spiridonovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Oyuncunun, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın da hazır bulunduğu törende sözleşme imzaladığı aktarıldı.
Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan Spiridonovic, Austria Wien, Vicenza, Admira Wacker, Panionios ve Pogon takımlarının formasını giydikten sonra, son olarak Kızılyıldız'da oynadı. Kızılyıldız'da 24 resmi maça çıkan Spiridonovic, 4 gol attı.
Etiketler: Gençlerbirliği Transfer Haberleri
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