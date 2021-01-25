Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yelkenci Alican Kaynar'dan bronz madalya
Milli yelkenci Alican Kaynar, İspanya'da düzenlenen yarışmada finn sınıfında bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Alican'ın İspanya'nın Las Palmas kentinde devam eden "Lanzarote Olympic Winter Regatta Yelken Yarışması"nda üçüncü oldu.
Alican Kaynar’dan Bronz Madalya!— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) January 25, 2021
İspanya’nın Las Palmas kentinde devam eden Lanzarote Olympic Winter Regatta Yelken Yarışması’nda milli sporcumuz Alican Kaynar Finn sınıfında üçüncü oldu pic.twitter.com/H7JyOjT6BI
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