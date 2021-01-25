Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Alican'ın İspanya'nın Las Palmas kentinde devam eden "Lanzarote Olympic Winter Regatta Yelken Yarışması"nda üçüncü oldu.

Alican Kaynar’dan Bronz Madalya!



İspanya’nın Las Palmas kentinde devam eden Lanzarote Olympic Winter Regatta Yelken Yarışması’nda milli sporcumuz Alican Kaynar Finn sınıfında üçüncü oldu pic.twitter.com/H7JyOjT6BI — TMOK (@TMOK_Olimpiyat) January 25, 2021