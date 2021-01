FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolun küreselleşmesi hedefinin eseri olan dijital veri tabanı, FIFA üyesi 211 federasyonun birinci liglerine, kulüplerine, oyuncularına ve transferlerine ait istatistikleri içeriyor.

Erkek ve kadın futbolundan dünya çapında yaklaşık 130 bin profesyonel oyuncu ve 4400 kulübe ait veriyi barındıran platform, düzenli olarak güncellenecek.

The FIFA Professional Football Landscape



FIFA has launched the first-ever digital database comprising key facts and figures on players, clubs, transfers and top-tier competitions across all 211 member associations



