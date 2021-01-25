Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan vekili Ali Zeki Saruhan Sumudica ile bir araya geldi.

Rumen teknik adamla 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

"Yeni teknik direktörümüz Sumudica yarın başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Sumudica'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Rizespor Damjan Dokovic'i transfer etti

Çaykur Rizespor, Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Romanya Liga 1 ekiplerinden CFR Cluj takımında forma giyen 1990 doğumlu orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile 1,5 sezonluk anlaşmaya varıldı.

Dokovic için 26 Ocak Salı günü Rize'de imza töreni düzenlenecek.