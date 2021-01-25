Fenerbahçe üç puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thiam, 52. dakikada Samatta, 86. dakikada Papiss Cisse attı.
İlk yarıyı kazanarak kapatan teknik direktör Erol Bulut 42 puana yükseldi.
Kayserispor ise 19 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı.
5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL - 20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu. 1-0.
37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 52. dakikada Pelkas'ın pasında sol kanatta ceza alanında topla buluşan Thiam içeriye çevirdi arka direkte Samatta boş kaleye topu ağlara gönderdi. 2-0
58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı.
64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti.
66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi.
GOL - 82. dakikada Ademi'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cisse ceza alanına girip Behich'ten topu kurtardı, vuruşunda Doğan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 3-0
Karşılaşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Stat: Ülker.
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 67 Sosa), Pelkas, Thiam (Dk. 84 Kemal Ademi), Samatta (Dk. 79 Papiss Cisse).
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah (Dk. 90 Yaw Ackah), Campanharo (Dk. 63 Antun Maglica), Lennon (Dk. 46 İlhan Parlak), Avramovski, Henrique (Dk. 80 Emre Demir), Kanga (Dk. 46 Nurettin Korkmaz).
Goller: Dk. 20 Thiam, Dk. 52 Samatta, Dk. 86 Papiss Cisse (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Valencia, Dk. 69 Dimitrios Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 63 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)
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