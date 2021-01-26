Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 03:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç, kulüp lojmanındaki odasında ölü bulundu.
Ziya Berhan Kılıç, takımın akşam gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.
Merak eden arkadaşları, kulüp yetkilileri ile ailesine haber verdi.
Telefona cevap vermemesi üzerine ailesi, Kılıç'ın kaldığı kulübün lojmanına gitti.
Odasında cansız bedeni bulundu
Kılıç'ın odasında hareketsiz yattığının gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekipler, yaptıkları incelemelerde Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: DHA]
Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelenmenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sporcunun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Basketbol
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