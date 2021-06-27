Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da organize edilen ve 14 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği turnuva, üçüncü gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Milli sporcular, son gün çıktıkları müsabakalarda 1 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti.

Turnuvada toplam 22 madalya kazanan Türkiye, serbest stilde 171 puanla zirvede yer aldı. Bu stilde 159 puanı hanesine yazdıran İran ikinci, 93 puan elde eden Gürcistan ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Türkiye, 143 puanla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bulgaristan 145 puanla birinci olurken, 132 puan toplayan Kazakistan ise üçüncü basamakta yer aldı.