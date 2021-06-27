Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayhancan Güven Avusturya'da ikinci oldu
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ilk podyum derecesine Avusturya'da ikinci olarak ulaştı.
Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de yapıldı.
Mücadeleye ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı.
Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.
2021 Porsche Supercup takviminin üçüncü yarışı, 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Son Haberler
- 15:21
- 15:27
- 14:35
- 14:11
- 14:13
Sıradaki Haber
Galatasaray Edin Visca’yı istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz