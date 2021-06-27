Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim, kadroya takviye yapmak için yoğun uğraş veriyor.

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine katan sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni bir isim daha eklendi.

Fatih Terim, Medipol Başakşehirli Edin Visca’nın transfer edilmesini istedi. Terim, geçen sezon da Boşnak yıldızı istediğini ifade etmişti.

31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ile yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine yönetim, Medipol Başakşehir ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Başkan Burak Elmas, Visca transferini para ve oyuncu takası ile yapmayı hedefliyor. Elini çabuk tutmak isteyen yönetim, Visca’nın PSV Eindhoven maçının kadrosunda olmasını hedefliyor.

2011 yılında Türkiye kariyeri başlayan Edin Visca, istikrarı ile dikkat çekiyor. Medipol Başakşehir'de 379 maçta 106 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, 109 da gol pası verdi.

2019-2020 sezonunda turuncu lacivertli formayla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Visca, geçen sezon ise 26 maçta 5 gol, 8 asistle oynadı.