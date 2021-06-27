Beşiktaş yönetimi, kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde bazı isimler üzerinde yoğunlaştı.

10 numara pozisyonuna takviye bekleyen deneyimli teknik adam, daha çok 2 yönlü oynayabilen futbolcular üzerinde durdu ve Alex Teixeira'nın transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş yönetimi de bu gelişme üzerine Brezilyalı oyuncuyla temaslarına başladı. Belli bir yol kateden siyah beyazlı ekip, maaş ve imza parası konusunda görüşmelerine devam ediyor.

2016 yılında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'ten Çin ekibi Jiangsu'ya transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi.

Geçen sezon sağ bekte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier için de Sporting Lisbon ile temaslar sürüyor. Yönetim, 5 Temmuz'da başlayacak kamp öncesinde Fransız futbolcuya imza attırmak istiyor.

Sergen Yalçın da yeni sezon hazırlıkları başlamadan 2-3 ismin kadroya dahil olmasını talep etti.