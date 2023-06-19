Yarım asırlık harada geleceğin şampiyon atları yetiştiriliyor

Kulüp tarafından İzmit'in Bayraktar Mahallesi'nde 1973 yılında kurulan İzmit Merkez Aşım İstasyonu, yaklaşık 715 dönümlük arazide safkan İngiliz atı yetiştiriciliği yapılıyor.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Tesis, 323 boksluk (atların kaldığı bölüm) kısrak tavlası, 20 boksluk aygır tavlası, irili ufaklı 62 padokuyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Hayvanların bakım, beslenme ve iskelet sistemi gelişimine odaklanan tesis, tayların yarış kariyerlerine mümkün olan en iyi başlangıcı yapmalarına katkı sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Aralarında önemli başarıları bulunan "Victory Gallop", "Elarqam", "Bodemeister", "Battleground" ve "Super Saver"in de yer aldığı 20 aygır bulunan tesis, 2023 sezonunda 1680 aşım başvurusu aldı.

Tüm aygırlar için belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru alınırken, yetiştiriciler kurayla belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

TJK İzmit Merkez Aşım İstasyonu Müdürü Fatih Dereli, tesisin hava koşulları, yağış miktarı ve havadaki nem oranı bakımından İngiliz atı yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Tayları başarılı yarış hayatına ulaşan aygırlara ilgi her zaman fazla"

Tesiste 20 aygır bulunduğunu, bunlardan Victory Gallop, Elarqam, Bodemeister, Battleground ve Super Saver'in Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde hizmet verdiğini anlatan Dereli, diğer 15'inin ise sahipli "özel misafir pansiyoner aygırlar" olduğunu kaydetti.

[Fotoğraf: AA / TJK İzmit Merkez Aşım İstasyonu Müdürü Fatih Dereli]

Dereli, yetiştiricilerin ilgisini belirleyen esas faktörün, bu aygırlardan doğan tayların yarış başarıları olduğuna dikkat çekti.

"Yetiştiricilerimiz yarış kazanacak başarılı tayın sahibi olmak istiyor. Dolayısıyla tayları başarılı yarış hayatına ulaşan aygırlara ilgi her zaman fazladır."

Dereli, bu sezon 1680 aşım müracaatı alarak son 10 yılın ortalamasının oldukça üzerine çıktıklarını belirtti.

"Bu anlamda dünyada bir rekora ulaşmış olabiliriz. Kulübün bütün aygırları için belirlenen kontenjanlar fazlasıyla doldu ve hepsi de kuraya kaldı. Mesela Super Saver'a 120 kontenjanımız vardı, 300'e yakın müracaat aldı. Geriye kalanlar kurayla elendi."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Nice şampiyonlar çıktı buradan"

Dereli, TJK'nin en fazla aşım yapan tesisi konumunda olduklarına işaret ederek, yaklaşık 3 bin 300 aşımla sezonu kapatacaklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Dereli, istasyonda 100 daimi kısrağın bulunduğunu ve bu sezon 62 sağlıklı doğumun gerçekleştiğini anlattı.

"Normalde biz dışarıdan da kısrak kabulü yapar ve yılda 230-250 doğum yaptırırdık ancak bu yıl dışarıdan kısrak kabul etmedik. Onun dışında buraya aşım hizmeti için yanında tayıyla gelen kısraklarla birlikte bu sezon 400'e yakın taylı kısrağa hizmet verdik tesislerimizde."

[Fotoğraf: AA]

Dereli, İngiliz atlarının yarış hayatının 2 yaşında başladığını belirtti.

"Tayların 18 aylık oldukları andan itibaren artık hipodroma gitmesi, hipodromda birtakım eğitimleri alması gerekiyor. Biz buna 'kırma' diyoruz. Eyer ve jokeye alıştırma evleri var. Bu eğitimlerden sonra artık 2 yaşına ulaştığında her koşulu sağlıyorsa yarış hayatı başlıyor. Biz de tayların şampiyon olması için burada bakımı, beslemesi, iskelet sisteminin gelişimi bakımından önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Buradan şampiyonlar çıktıkça da mutlu oluyoruz. Nice şampiyonlar da çıktı buradan. İnşallah daha da iyileri çıkacaktır."