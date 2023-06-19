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Spor
AA 19.06.2023 15:00

Eski milli judocu dedesinin izinden gidiyor

Ordulu 11 yaşındaki judocu Kerem Gündoğdu, eski milli sporcu dedesi gibi uluslararası başarılar için azimle çalışıyor.

Eski milli judocu dedesinin izinden gidiyor
[Fotograf: AA]

Altınordu ilçesinde ailesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında spora başlayan Gündoğdu, dedesi Hasan İmamoğlu'nun tavsiyesi üzerine yaklaşık 2 yıl önce judo antrenmanlarına katıldı.

Kısa sürede kendini geliştiren Gündoğdu, Ordu ve Bayburt'ta düzenlenen organizasyonlarda 3 kez birincilik elde etti. Uşak'ta 13-14 Haziran'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği'ne katılan Gündoğdu, 26 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2007 Masterlar Judo Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2005 Masterlar Judo Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2006 Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda birincilik dereceleri bulunan dedesi Hasan İmamoğlu'nun izinden giden Kerem, Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kerem: Başarabileceğime inanıyorum

Kerem Gündoğdu, 4 yaşında yüzmeyle başladığı sportif aktivitelere okçuluk, cimnastik, atletizm gibi dallarla devam ettiğini söyledi.

Gündoğdu, Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında dereceleri olan dedesi sayesinde judoya başladığını belirtti.

"Benim de bunları yapmamı ve İstiklal Marşı'mızı okutmamı çok istiyordu. Ben de gerçekten bunu çok istiyorum. Bana inanıyordu. Hocalarımın desteğiyle bunu başarabileceğime inanıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gündoğdu, sporu ve judoyu çok sevdiğini vurgulayarak, heyecan duyarak katıldığı Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği'nde derece elde etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Boks Milli Takım antrenörlerinden Kerem'in babası İbrahim Gündoğdu ise emekli akademisyen de olan kayınpederinin yaklaşık 1,5 ay önce hayatını kaybettiğini aktardı.

Gündoğdu, oğlunun dedesi sayesinde judo branşında güzel ilerlediğini vurguladı.

"Kayınbabamın yetiştirmiş olduğu öğrencileri Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda madalya almış isimler. Hem beden eğitimi öğretmenliği hem de antrenörlük yapıyorlar. O yüzden Kerem çok şanslı. Hem dedesinin hem öğretmenlerinin yolunda devam ediyor. Biz de aile olarak çok muyluyuz ve gururluyuz. İnşallah hem eğitiminde hem sporunda Avrupa'da, dünyada ve Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şenyurt: Salondaki arkadaşlarına da madalya konusunda aslında ilham oldu

Judo antrenörü Hülya Şenyurt, Kerem'in babası ve dedesi gibi spora yatkın olduğunu, judoyu da çok sevdiğini belirtti.

Şenyurt, judonun gerçekten zor ama sevdikten sonrasında akıl oyunlarıyla devam eden bir alan olduğuna işaret etti.

"Hem akıllı olması hem bunun için düzenli antrenman yapması gerekiyor. Kerem'de maşallah hepsi var. Zaten sonuç olarak hem madalyasını kazandı hem de burada salondaki arkadaşlarına da madalya konusunda aslında ilham oldu."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kerem'in judo antrenörlerinden Alper Kombak da minik sporcuyla ilgili hedeflerin büyük olduğunu kaydererek, "Hedefimiz olimpiyatlarda ve Avrupa'da ilk üçe girmesi. Belki de olimpiyat şampiyonu olması." diye konuştu.

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