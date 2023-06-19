Golfte başarılı sporcular ödüllendirildi

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahasında oynanan yıldızlar ve minikler 2. ayak müsabakalarında, Antalya Gençler, Albatros, National BGK, Olymos, Carya, Regnum, Zeynep ile Cornelia golf kulüplerinden 40 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın ikinci ayağında yıldız ve minik erkekler A kategorisinde Albatros Golf Kulübü sporcularından Cengiz Turna birinci, Canip Olgun Can ikinci, Olympos Golf Kulübü'nden Kaan Acar üçüncü oldu.

Yıldız ve minik kızlar A kategorisinde Olympos'tan İnci Naz Boztaş ilk, Albatros sporcularından Zeynep Ekin Doğan ikinci ve Ela Naz Ataoğlu üçüncü sırada yer aldı.

Yıldız ve minik erkekler B kategorisinde National BGK sporcularından Aren Eymen Yılmaz birinciliği, Sertuğ Çavuşoğlu ikinciliği ve Arda Nur üçüncülüğü elde etti.

Yıldız ve minik kızlar B kategorisinde Regnum'dan Naz Büyükilikmen birinci, Ayşe Buğlem Nargöz üçüncü, Olympos'tan Cansu Yapıcı da ikinci olarak tamamladı.

TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Yıldızlar ve Minikler Antalya 3. Ayak müsabakaları, 10 Temmuz'da Maxx Royal Montgomorie Golf Sahasında oynanacak.

Gençler 1. Ayak turnuvasında dereceye girenler belirlendi

TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu, Gençler Antalya 1. Ayak turnuvasında, Olympos, Cornelia, National BGK, Regnum, Zeynep, Sueno, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., Carya, Albatros, Antalya Gençler ile Taurus golf kulüplerinden 42 sporcu mücadele etti.

Erkekler grossda Olympos sporcularından Muhsin Aras Biçer birinci, Carya'dan Latif Çam ikinci, Olympos'tan Berk İpeker üçüncü oldu.

Genç kızlar grossda Regnum'dan Fatma Gül Kuş birinci, National BGK'dan Ayşe Altıntaş ikinci, Carya'dan Fatma Kuş üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde Olympos'tan Berk İpeker birinciliği, Zeynep'ten Rasim Ege Koca ikinciliği, Sueno'dan da Ali Asrın Çağlar üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlar A kategorisinde Regnum sporcusu Fatma Gül Kuş birinci, Carya sporcusu Fatma Kuş ikinci, National BGK sporcusu Ayşe Altıntaş üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

Erkekler B kategorisinde Antalya Bahçeşehir Koleji SK.'dan Alperen Sülek birinci, National BGK'dan Poyraz Karataş ikinci, Sueno'dan İsmail Kaan Uygun üçüncü oldu.

Genç kızlar B kategorisinde Sueno sporcusu Sıla Çağlar birinci, Olympos sporcuları Elif Nihal Boztaş ikinci, Ceylin Topal da üçüncü sırada yer aldı.

TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu Gençler Antalya 2. Ayak müsabakası, 24-25 Haziran'da Antalya Golf Kulübü'nde oynanacak.

Dereceye giren sporcular törenle ödüllerini aldı.