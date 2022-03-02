Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olması dilendi.

"Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."