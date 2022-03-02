Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yargıtay Galatasaray Adası kararını onadı
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisinin adayı tahliyesi konusunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin kulüp lehine verdiği kararının Yargıtay tarafından onandığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olması dilendi.
"Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."
“ADA”LET YERİNİ BULDU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 2, 2022
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Etiketler: Galatasaray
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