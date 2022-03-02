Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da bir oyuncu pozitif çıktı
Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun testi pozitif çıktı.
"Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Bilgilendirme | Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 2, 2022
Etiketler: Trabzonspor Koronavirüs
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