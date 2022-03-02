Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da yapılacak Ampute Futbol Dünya Şampiyonası hazırlıkları için bulunduğu Antalya kampını tamamladı.

Ampute milli takımı şampiyona öncesi farklı illerde 7 kamp gerçekleştirecek. 1-10 Ekim'de düzenlenecek şampiyonada 24 ülke yer alacak.

[Fotoğraf: DHA]

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Kupası meşalesini yaktıkları ilk yerin Antalya kampı olduğunu söyledi.

Çakmak, Avrupa Şampiyonası'nda güzel başarılar elde ettiklerini hatırlattı.

"Antalya kampımızda daha çok taktik, birinci, ikinci ve üçüncü bölge savunması, hücumdan savunmaya geçişler, savunmadan hücuma geçişlerin taktikleri üzerinde durduk. Futbolcu fiziksel anlamda ne kadar hazır olursa mental anlamda da hazır olmak zorunda. Takım halinde işimizi aşkla yapıyoruz. Parolamız tek ayak, tek yürek, tek bilek."

[Fotoğraf: DHA]

Ligler dolayısıyla futbolcuları tekrar takımlarına göndereceklerini aktaran Çakmak, haziranda İngiltere ile hazırlık maçı yapacaklarını kaydetti.

Çakmak, takım olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dünya Kupası sözü verdiklerini vurguladı.