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Spor
TRT SPOR 14.08.2023 19:51

Yağmur Ergün'den Türkiye rekoru

Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde süren Serbest Dalış Dünya Kupası'nın 5. gününde milli sporcu Yağmur Ergün, sabit ağırlık paletsiz branşındaki 58 metrelik performansıyla Şahika Ercümen’e ait olan Türkiye rekorunu kırdı.

Yağmur Ergün'den Türkiye rekoru

Milli sporcu Yağmur Ergün, 16 ülkeden, 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Kupası (Freediving World Cup) sabit ağırlık paletsiz branşında sahne aldı.

Şahika Ercümen’e ait olan Türkiye rekorunu kırdı

Yağmur Ergün, serbest dalışın en zor branşı olarak bilinen sabit ağırlık paletsiz disiplinindeki 58 metrelik dalışıyla Şahika Ercümen’e ait olan Türkiye rekorunu kırdı. Yarışmada şu ana kadar yapılan en yüksek dereceyi de yapan milli sporcu, branşında ilk sıraya yerleşti.

Serbest dalış yarışmalarına 2023 yılında başlayan Yağmur Ergün, ilk rekorunu Mayıs 2023’te Indoor Türkiye Şampiyonası’nda kırmıştı. Bu rekor, Ergün'ün bu yıl kırdığı 2. Türkiye rekoru oldu.

Milli sporcu Yağmur Ergün, hedefinin ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

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