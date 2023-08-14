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Spor
TRT SPOR 14.08.2023 18:42

Beşiktaş Oxlade-Chamberlain'ı açıkladı

Beşiktaş, İngiliz oyuncu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş Oxlade-Chamberlain'ı açıkladı

Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir." denildi.


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