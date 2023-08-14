Alanyaspor Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir’i 2 golle yıktı

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli takım, geçen sezonu 62 puanla 5. sırada tamamlarken, Corendon Alanyaspor ise 41 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 15. sırada yer alabilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın önemli anları

3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası önünde topla buluşan Richard Coelho'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Novais'in ceza sahasına ortasında Eduardo'nun göğsüyle indirip şuta hazırlandığı sırada Şener Özbayraklı kayarak topu kornere attı.

31. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine ortasında Anderson, topu Efecan Karaca ile buluşturdu. Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR incelemesinde pozisyonda faul olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

45+2. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın pasında araya girip topu kapan Pelkas, ceza alanından şutunu çekti. Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

Gol 45+ 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Augusto'nun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Novais, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

[Fotoğraf: AA]

Maçın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

54. dakikada Başakşehir’de Dimitrios Pelkas sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Pelkas’ın yerden zayıf şutu kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

56. dakikada Alanyaspor’da Nicalos Janvier’in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Muhammed Şengezer’den sekti, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Alanyaspor’da Efekan’ın pasında Janvier’in ceza sahası dışından topun gelişine yaptığı yerden şutu direğin dibinden dışarıya gitti.

77. dakikada Başakşehir’de Joao Figueiredo, Alanyasporlu Pedro Novais’e yaptığı sert müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

80. dakikada Alanyaspor’da Pedro Novais yaşadığı sakatlık sonucunda yerini Leroy Johan Fer’e bıraktı.

88. dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Leroy Johan Fer’in, ceza sahasından yaptığı vuruşu dışarıya gitti.

Gol 90+6. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın’ın ceza sahası içine gönderdiği yerden pasında Carlos Eduardo topu filelere gönderdi. 2-0

Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Alanyaspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Efekan Karaca (Tayfur Bingöl dk. 89) Joao Pedro Barbadas Novais (Leroy Johan Fer dk. 82), Nicolas Jean Paul Noel Janvier (Umut Güneş dk.89), Richard Candido Coelho, Loide Antonio Augusto, Carlos Eduardo Ferreira De Souza, Anderson Oliveira Silva (Oğuz Aydın dk. 72), Yusuf Özdemir.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Berkay Özcan dk. 82), Leonardo Campos Duarte Da Silva, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek (Philippe Paulin Keny dk. 82), Dimitrios Pelkas (Deniz Türüç dk. 57), Edgar Miguel Ie, Ömer Ali Şahiner (Danijel Aleksic dk. 25), Ahmed Toubav (Lucas Lima dk. 57), Eden Karzev, Joao Figueiredo

Goller: Joao Novais (dk. 45+4), Carlos Eduardo (dk. 90+6) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Joao Figueiredo (dk. 77) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Efekan Karaca, F. Aliti, Richard, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir (Alanyaspor), Dimitrios Pelkas, Daniel Aleksic (Başakşehir)