Beşiktaş Gedson Fernandes’in golüyle hayata döndü

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı futbol adına çok sakin geçti. Taraflar pozisyon adına varlık gösteremediler.

İkinci yarının 47. dakikasında ceza sahası içinde Aboubakar yerde kaldı, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Aboubakar, penaltıyı gole çeviremedi ve eşitlik bozulmamış oldu.

Siyah-beyazlılar daha çok pozisyona girmeye başladı, 63. ve 66. dakikada direkler gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 85. dakikadasında Gedson Fernandes’in golüyle hayata döndü.ole izin vermedi.

[Fotoğraf: DHA]

Cenk Tosun geri döndü

Geçen sezonun son maçında ağır bir sakatlık geçirerek kamp dönemini tedaviyle geçiren Cenk Tosun, Süper Lig'in ilk haftasına yetişti.

Bir süredir takımla birlikte çalışmalara başlayan golcü oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında kulübede kendine yer buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında kadroya dahil edilmemişti.

Süleyman Seba unutulmadı

Dün vefatının 9. yılında anılan Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı Beşiktaşlı futbolcular unutmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya üzerinde Seba'nın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.

Tribünler boş kaldı

İki takım adına sezonun açılış maçına taraftarlar ilgi göstermedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda doğu ve güney tribünleri tamamen boş kaldı. Kuzey ve batı tribünlerinde yer alan az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi.

Karşılaşmanın önemli anları

7. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Orta sahada topla buluşan Gedson Fernandes, soldan ceza sahasına girip içeriye çevirdi. Onur Bulut'tan seken topu Muleka tamamladı. Kaleci Dituro gole izin vermedi.

18. dakikada Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Masuaku'dan sıyrılıp ceza sahası dışından sağ çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

47. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, Baniya'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar'ın penaltı kararı sonrasında 48. dakikada atışı Aboubakar kullandı. Kaleci Dituro köşeyi doğru tahmin ederek gole engel oldu.

57. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hadziahmetovic, Gedson, Masuaku üçlüsünün paslaşması sonrasında Hadziahmetovic ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluştu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Muleka şutunu çekti. Kaleci Dituro topu kontrol etti.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında Aboubakar topun üstünden atlayarak Onur Bulut'a boş alan açtı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcunun şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Masuaku'nun soldan gönderdiği ortada ceza sahası içinde yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Gedson Fernandes tamamlamak istedi. Savunma topu kornere attı.

Gol 85. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan arka direğe gönderdiği ortada Rebic kafayla topu indirdi. Boşta kalan topa ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes çok sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

[Fotoğraf: AA]

Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Can Keleş (Dk. 74 Nicholas), Adnan Uğur (Dk. 87 Shukurov), Rohden (Dk. 87 Samed Onur), Ljajic (Dk. 63 Mendes), Salih Dursun

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 88 Amartey), Hadziahmetovic (Dk. 77 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 62 Rebic), Aboubakar (Dk. 88 Onana)

Gol: Dk. 85 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Mercan, Dk. 54 Veseli, Dk. 69 Dresevic, Dk. 84 Alparslan Erdem (Teknik direktör), Dk. 90+1 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 35 Necip Uysal (Beşiktaş)

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Serkan Ok